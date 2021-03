Fans van Resident Evil hebben veel om de komende tijd naar uit te kijken. In mei komt de nieuwste game, Resident Evil 8: Village, uit en verderop in het jaar worden nog meer projecten gelanceerd. Zo wordt er in september een nieuwe Resident Evil-film uitgebracht en dit jaar komt Netflix ook nog met een geanimeerde serie van de bekende reeks, genaamd Resident Evil: Infinite Darkness. Netflix heeft daar nu nieuwe informatie over gedeeld.

De officiële omschrijving van het verhaal van Resident Evil: Infinite Darkness is namelijk onthuld en die kun je hieronder nalezen. Het was al bekend dat de serie draait om Leon S. Kennedy en Claire Redfield, maar nu weten we ook iets meer over het avontuur dat ze in de serie te wachten staat. Leon moet een zombie-uitbraak in het Witte Huis onderzoeken, terwijl Claire een mysterieuze tekening vindt. Leon ziet al snel een verband tussen de tekening en de zombies, maar wat die link precies is, houdt Netflix nog even geheim.

Verder werd ook bekendgemaakt dat de stemmen van Leon en Claire worden verzorgd door Nick Apostolides en Stephanie Panisello. Zij waren ook de stemacteurs van de twee personages in de remake van Resident Evil 2, die in 2019 uitkwam.

Tot slot deelde Netflix ook nog twee screenshots van Resident Evil: Infinite Darkness en ook die kun je hieronder bekijken. De serie lanceert ergens in 2021, maar een exacte datum is nog niet bekend.

“In 2006, there were traces of improper access to secret Presidential files found in the White House’s network. American federal agent Leon S. Kennedy is among the group invited to the White House to investigate this incident, but when the lights suddenly go out, Leon and the SWAT team are forced to take down a horde of mysterious zombies.

Meanwhile, TerraSave staff member Claire Redfield encounters a mysterious image drawn by a youth in a country she visited, while providing support to refugees. Haunted by this drawing, which appears to be of a victim of viral infection, Claire starts her own investigation.

The next morning, Claire visits the White House to request the construction of a welfare facility. There, she has a chance reunion with Leon and uses the opportunity to show him the boy’s drawing. Leon seems to realize some sort of connection between the zombie outbreak at the White House and the strange drawing, but he tells Claire that there is no relation and leaves. In time, these two zombie outbreaks in distant countries lead to events that shake the nation to its very core.”