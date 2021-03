Blizzard heeft deze week een nieuwe update voor Overwatch uitgebracht en hiermee heeft de ontwikkelaar ook speciale next-gen verbeteringen doorgevoerd. Het opvallende is echter wel dat deze verbeteringen – op dit moment althans – enkel beschikbaar zijn voor degenen die Overwatch op de Xbox Series X|S spelen. Wanneer je de game op de PlayStation 5 speelt, kun je niet van de next-gen verbeteringen genieten.

Op de next-gen Xbox-consoles kunnen spelers van Overwatch nu uit drie grafische modi kiezen, waarbij de resolutie en framerate variëren. Zo kun je de game op de Xbox Series X in 4K/60fps laten draaien, maar ook zelfs met een framerate van 120 frames per seconde.

“Resolution” : This mode prefers higher-resolution output at the cost of some image-quality (Series X: 4K @ 60Hz, Series S: 1440p @ 60Hz)

“Balanced” : This mode prefers image-quality at the cost of resolution (Series X: 1440p @ 60Hz, Series S: 1080p @ 60Hz)

“Framerate” : This mode prefers higher frame-rate at 120 frames-per-second at the cost of both image-quality and resolution (Series X: 1440p @ 120Hz, Series S: 1080p @ 120Hz)

In de patch notes wordt niets genoemd over verbeteringen voor de PlayStation 5. Vooralsnog zijn ze dus ook alleen maar beschikbaar voor de next-gen Xbox-consoles en het is nog maar zeer de vraag of daar nog verandering in komt. Overwatch is niet de eerste game die extra opties heeft op de Xbox Series X|S, maar niet op de PlayStation 5. Call of Duty: Warzone en Rocket League gingen de game van Blizzard al voor.

Psyonix, de ontwikkelaar van Rocket League, gaf aan dat backwards compatibility op de PlayStation 5 complexer is en dat een framerate van 120 frames per seconde bijvoorbeeld enkel mogelijk is bij een volledige PS5-port van de game, in plaats van met een ‘gewone’ update. Of dit ook de reden is dat Overwatch geen verbeteringen heeft gekregen op de PlayStation 5 is niet bekend, want Blizzard heeft hier geen verklaring voor gegeven.