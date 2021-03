Begin deze maand werd de coöperatieve third-person shooter Aliens: Fireteam aangekondigd. Kort na de aankondiging verscheen er al een video met bijna een half uur aan gameplaybeelden. IGN heeft nu een video gepubliceerd waarin Cold Iron Studios twee van de classes uit de game uitlicht.

In Aliens: Fireteam kun je uit vijf verschillende classes kiezen, die allemaal hun eigen vaardigheden en voordelen hebben. In de onderstaande video gaat de ontwikkelaar dieper in op de Gunner en de Technician. De Gunner draait, hoe kan het ook anders, om vuurkracht en dus is hij bewapend met een krachtige assault rifle. De Technician is gespecialiseerd in turrets en elektrische bommen. Beide classes hebben nog meer specifieke kenmerken en die worden in de video uitgelicht.

Aliens: Fireteam verschijnt komende zomer voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.