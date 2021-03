Volgens de NPD Group is de PlayStation 5 de snelst verkopende console in de Amerikaanse geschiedenis. Dat is in hun rapport van februari, waarin zowel de hard- als software verkopen in de Verenigde Staten worden bijgehouden, te lezen. De analyse is gebaseerd op de eerste vier maanden van verkoop. Niet slecht voor een systeem dat overal erg moeilijk te verkijgen is.

US NPD HW – PlayStation 5 ranked as the 2nd best-selling hardware platform in February in both unit and dollar sales. PlayStation 5 is currently the fastest selling hardware platform in U.S. history (total dollar sales after 4 months in market). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021

Verder blijft de Nintendo Switch wederom aan de leiding. Sterker nog, de console is de totale verkoop van Nintendo DS inmiddels voorbijgestreefd. Een knappe prestatie en het lijkt er niet op dat het succes op korte termijn gaat verminderen. Wat games betreft hebben Persona 5 Strikers en Little Nightmares II het uitstekend gedaan. Tot slot blijft de DualSense controller de meest verkochte accessoire.