De laatste maanden heeft Sony zeker en vast indruk gemaakt met hun “gratis” PlayStation Plus games. Zo kregen we een tijdje terug Control: Ultimate Edition op ons bord en deze maand kunnen we, onder andere, Final Fantasy VII Remake downloaden. Volgens insider Shpeshal Ed zou daar in de nabije toekomst zelfs nog een topper bijkomen.

Shpeshal Ed postte namelijk onlangs een tweet waarin hij al degenen die twijfelen om Sekiro aan te schaffen, aanraadt om toch even te wachten. Niets speciaal zou je denken, maar vergeet niet dat Shpeshal Ed een tijdje geleden met een soortgelijk bericht de komst van Final Fantasy VII Remake als PlayStation Plus game aankondigde.

If you’re thinking of buying Sekiro in the next couple of months or so….maybe hold off. Just in case — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) March 13, 2021

Uiteraard is dit een gerucht en dus niet gebaseerd op bevestigde feiten. De kans is bovendien reëel dat de cryptische tweet zou impliceren dat Sekiro naar Game Pass zou komen en niet PlayStation Plus. We houden jullie alleszins op de hoogte…