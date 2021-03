De Ninja Gaiden: Master Collection draait op 60 fps in een 4K resolutie. Tenminste, dat viel eventjes te lezen op de winkelpagina van de game in de Microsoft Store. Uiteraard is dit inmiddels offline gehaald. Dat geldt overigens voor alle drie de games in de collectie, die bestaat uit Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 en Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. De Ninja Gaiden: Master Collection is onlangs aangekondigd voor onder meer de PlayStation 4.

Vooralsnog komt de collectie ook uit op de Xbox One, Nintendo Switch en de pc. Zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S zijn niet genoemd. Aangezien de collectie ook op de Nintendo Switch moet draaien, zijn er ongetwijfeld verschillende grafische opties aanwezig. Het is overigens niet duidelijk of de games in native 4k draaien of dat dit eerder dynamisch is.