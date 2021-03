Ongeveer een jaar geleden kondigde Abubakar Salim, de stemacteur van Bayek in Assassin’s Creed: Origins, aan dat hij zijn eigen studio zou opstarten: Silver Rain Games. Tijdens de voorbije maanden heeft de studio tijd gehad om te groeien, maar uiteraard ook om hun eerste game uit te werken. Het is waarschijnlijk nog even wachten vooraleer we hun debuut te zien zullen krijgen, maar inmiddels weten we wel al dat Silver Rain Games samenwerkt met EA om onder het “EA Originals” label hun game uit te geven.

Silver Rain Games liet al weten dat EA “een fenomenale partner is” en dat hun eerste game een diepgaande game zal zijn die je doet nadenken. Het nieuws werd bekendgemaakt op de site van EA. Salim aan het woord:

In what has been a challenging year, we have assembled an extraordinarily creative and worldly team who are eager to work on projects that bring their global perspectives to life. Together we will construct an exciting universe that unlocks the power of storytelling and the brilliance that brings. We couldn’t be happier to work with the EA Originals team, who are phenomenal partners for us as we begin this journey. Not only does each of them understand our vision to inspire and entertain, but they also welcome this exciting new age of game development.”