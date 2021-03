Het nieuws rond de Borderlands-film stroomt de laatste tijd vlotjes binnen en IGN heeft intussen nog een nieuw lid van de cast bekendgemaakt: de Amerikaanse actrice Haley Bennett zal ook in de film te zien zijn.

Het personage dat Bennett zal vertolken is echter een gloednieuw personage in de Borderlands franchise. We weten wel dat haar personage een nauwe band zal hebben met Lilith en dat ze een belangrijke rol speelt in het verleden van Lilith. Haley Bennett zelf speelde al eerder mee in films zoals “The Girl on the Train”, “The Devil All the Time” en recent nog in “Hillbilly Elegy”.

De Borderlands film heeft al een hoop (bekende) namen weten te strikken, zoals Florian Munteanu, Ariana Greenblatt, Jack Black, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis en Cate Blanchett.