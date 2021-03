Met dank aan onze zuiderburen van Bethesda Italia, is de DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part 2 Teaser gelekt. Het officiële Doom Twitteraccount liet eerder weten dat de teaser officieel de 15de uitkomt. Op YouTube ga je het niet vinden, maar speciaal voor de fans die echt niet kunnen wachten, is er een back-up versie te zien op Streamable. Verder gaan er geruchten dat de releasedatum 18 maart is, echter is dat niet onderbouwd.

Mocht de link toch niet meer werken, in de teaser trailer zie je de conclusie van het conflict tussen de Doom Slayer en de Dark Lord. Het geheel heeft wel wat weg van Avengers: Endgame, waarin beide partijen elkaar via portalen op het slagveld treffen. Na de enorme cliffhanger op het einde van deel 1, is het nu tijd voor het laatste gevecht. De afbeelding hierboven geeft je een aardig idee van wat je te wachten staat. In onze DLC Special lees je meer over DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part 1.