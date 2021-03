Afgelopen week kondigde Square Enix een digitale showcase aan voor 18 maart. Tijdens die livestream gaat de uitgever diverse nieuwe games onthullen en één van de titels die voorbij zal komen is een nieuwe game in de Life is Strange-serie. In aanloop naar de onthulling heeft Square Enix alvast een kleine teaser gedeeld.

Op het Twitteraccount van Life is Strange werd namelijk de bovenstaande afbeelding geplaatst en daarop zien we de nieuwe protagonist van het aankomende deel. De volgende Life is Strange-game vertelt een geheel nieuw verhaal en daar hoort ook een frisse cast en dus een nieuw hoofdpersonage bij.

Er is verder nog geen officiële informatie over de volgende Life is Strange-game bekend, maar onlangs dook er wel een gerucht op dat suggereerde dat de game ‘Life is Strange: True Colors’ gaat heten en de nieuwe protagonist naar de naam Alex luistert. Of die details daadwerkelijk kloppen, zal later deze week blijken. De showcase van Square Enix begint op 18 maart om 18:00 uur.