In 2019 werd Rainbow Six: Quarantine aangekondigd maar sinds de aankondiging bleef het verdacht stil. De game zou oorspronkelijk begin vorig jaar verschijnen, maar Ubisoft stelde de game uit naar dit jaar. Hoewel Ubisoft onlangs nog meldde dat dat nog altijd de bedoeling is, weten we nog altijd vrij weinig over de shooter. Wel werd duidelijk dat de naam van het spel vermoedelijk wordt aangepast.

We moeten het nog altijd zonder verdere informatie van Ubisoft stellen, maar dankzij de Microsoft Store zijn we waarschijnlijk toch wat meer over Rainbow Six: Quarantine te weten gekomen. De Microsoft Store heeft namelijk een pagina online staan voor een ‘Technical Test’, waarbij de naam ‘Rainbow Six: [Codenamed] Parasite’ afgebeeld staat. Na de melding over de naamswijziging werd afgelopen maand duidelijk dat Parasite de subtitel is die momenteel intern door Ubisoft wordt gebruikt.

Het gaat hier dus overduidelijk om een testversie van Rainbow Six: Quarantine en op de pagina staat dat die beschikbaar zal worden voor zowel de Xbox One als de Xbox Series X|S. Vooralsnog is Rainbow Six: Quarantine enkel bevestigd voor de vorige generatie consoles en de pc, maar de Microsoft Store lijkt het bestaan van een next-gen versie nu verklapt te hebben. Een versie voor de PlayStation 5 zal dan vermoedelijk ook in ontwikkeling zijn.

Hopelijk komt Ubisoft snel met nieuwe informatie over Rainbow Six: Quarantine.