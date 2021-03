Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat The Elder Scrolls Online uitkwam, maar ontwikkelaar Zenimax Online Studios werkt nog altijd hard aan de MMORPG. Zo verschijnt morgen de nieuwe ‘Flames of Ambition’ DLC en in juni wordt de grote Blackwood uitbreiding uitgebracht.

Dat de game jaren na de release nog zo goed ondersteund wordt is eigenlijk geen verrassing, want The Elder Scrolls Online blijft een groot succes. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die Zenimax Online Studios heeft bekendgemaakt. De ontwikkelaar heeft laten weten dat er in 2020 drie miljoen nieuwe spelers bij zijn gekomen. Hiermee heeft The Elder Scrolls Online nu officieel de grens van 18 miljoen spelers bereikt, wat behoorlijk indrukwekkend is.

Matt Firor, studio director bij Zenimax Online Studios, is daar vanzelfsprekend erg trots op. Dat blijkt wel uit de onderstaande woorden, waarin hij ook nog refereert aan Robert A. Altman, de oprichter van Bethesda die onlangs overleed.

“It’s no secret that ESO stumbled when it launched in the beginning. But Robert didn’t lose faith in us. ‘You guys are smart,’ he said. ‘It didn’t go the way you wanted, so now you fix it.’ And we did fix it, and some of you might not know how successful we’ve become. We’re one of the most successful, virtual-world fantasy games – period. Over 18 million users logging in from all over the world, 3 million new residents of Tamriel in just 2020 alone.”