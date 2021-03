In september 2015 lanceerde Sony de Communities feature op de PlayStation 4 middels firmware update 3.00. Ruim vijf jaar later zal deze feature weer verdwijnen. Hier werd al naar gehint via de patch notes van firmware update 8.50 en nu heeft Sony de community ook per mail op de hoogte gesteld.

Het is sinds firmware update 8.00 al niet meer mogelijk om Communities aan te maken en Sony neemt nu ook de volgende stap door ze definitief uit te schakelen. Dit zal in april gebeuren, waarna het in z’n geheel verdwijnt. Naar verwachting zal dat met firmware update 8.50 gebeuren. Hieronder hetgeen Sony rondstuurde:

“Thank you for using the PS Communities feature on your PS4 console. Beginning in April 2021, this feature will no longer be supported or available on your PS4 console. However, you’ll still be able to stay connected and enjoy messaging features and more on your PS4 and the PlayStation App.”