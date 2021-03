Marvel’s Avengers krijgt ondanks dat het geen groot commercieel succes is de komende tijd ondersteuning van ontwikkelaar Crystal Dynamics. Zo mogen we later deze week natuurlijk de PS5-upgrade verwachten, maar ook zit er nieuwe content aan te komen en men is van plan om dat een lange tijd vol te blijven houden.

Tijdens de laatste developer livestream heeft Crystal Dynamics aangegeven dat ze trouw blijven aan Marvel’s Avengers voor de komende jaren. Ze zijn bezig met een hele hoop dingen die ze graag willen onthullen. Mogelijk dat dit donderdag al zal gebeuren, gezien er dan een Square Enix livestream zal plaatsvinden.

“We understand, but rest assured we’re committed to the future of Marvel’s Avengers for years to come, and have been working on a whole lot of things, which we’re excited to reveal! Looking forward to seeing you there in next-gen!”