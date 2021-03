In de categorie merkwaardige games hebben we vandaag de titel ‘Just Die Already’. De game, die al even in ontwikkeling is, is nu aangekondigd voor de PlayStation 4 en hoewel er nog geen releasedatum beschikbaar is, heeft de ontwikkelaar een trailer van de game vrijgegeven die een goede indruk van deze aparte game geeft.

In Just Die Already is het namelijk de bedoeling om als een gepensioneerde oude man chaos te schoppen in een open-wereld omgeving. Je doel is om daarmee een plek te verkrijgen in een prestigieus bejaardentehuis. Niet de meest gebruikelijke gang van zaken, maar als het werkt… waarom niet? Het resultaat is een bizarre game die met de physics speelt voor de meest belachelijke resultaten.

Het is een volstrekt absurde game, maar dat kan voor veel hilariteit zorgen. Check de beelden hieronder voor een eerste indruk.