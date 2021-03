Activision is tegenwoordig de uitgever van de Crash Bandicoot games, maar iedereen die al wat langer meedraait weet natuurlijk dat Naughty Dog vroeger voor die games verantwoordelijk was. Zij hebben de eerste games gemaakt tot aan Crash Team Racing en toen is de Amerikaanse ontwikkelaar met de Jak and Daxter franchise aan de slag gegaan. Het abrupte einde destijds is echter niet zonder reden geweest.

Sony noch Naughty Dog zijn eigenaar van de Crash Bandicoot licentie, dat was destijds Universal. Naughty Dog vond het ontzettend leuk om aan deze games te werken en ook Sony kon het erg waarderen, maar het was op een gegeven moment niet langer logisch om ermee door te gaan. Dit omdat Universal een vijandige houding aannam, waarna Naughty Dog besloten heeft niet langer met de eigenaar van het IP samen te werken.

Dit zegt Naughty Dog co-founder Jason Rubin in een interview met GamesRadar. Helaas gaat hij verder niet in op de details omtrent Universal, maar dit verklaart dus waarom Activision destijds de licentie overnam.

“Our relationship with Universal had gotten to the point where we couldn’t continue to make Crash Bandicoot games. Although we loved Crash Bandicoot and we loved working with Sony, it didn’t make any financial sense. Universal owned the IP, and there was a hostility there that was just brutal.”