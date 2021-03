Recent verscheen de multiplayer update voor Watch Dogs: Legion en hoewel die nog niet compleet is, kunnen spelers nu wel met een reeks van missies aan de slag. Dit kan online natuurlijk alleen, maar veel leuker is om het in coöp te spelen, waarvoor deze missies voornamelijk ontworpen zijn. Op een later moment zal dit nog verder uitgebreid worden met de Tactical Ops, die nog niet gereed was voor de recente multiplayer update. Dit zit dus nog in de pijplijn.

Dat is echter niet het enige, want Ubisoft heeft ook cross-gen play op de planning staan. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de PlayStation 4 de multiplayer met spelers op de PlayStation 5 te spelen en vice versa, maar dat is wel iets waar nog aan gewerkt wordt. Sterker nog, Ubisoft kijkt ook naar cross-play in het algemeen, waardoor alle platformen samen kunnen spelen. Dit alles zal met een latere update aan de game toegevoegd worden, zo laat men via Twitter weten.