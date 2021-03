Liefhebbers van fotografie, flora en fauna konden in 2008 hun lol op met de weinig bekende PlayStation 3 game Afrika. Er zijn sowieso weinig games waarin de gameplay gericht is op het maken van foto’s, maar later dit jaar verschijnt Beasts of Maravilla Island voor de PlayStation 4.

De game – die gestart is als een studentenproject – plaatst je in de schoenen van Marina Montez. Het is aan jou om het eiland Maravilla te redden en dat doe je door foto’s te maken van de talloze dieren en planten die op het eiland leven. Uiteraard hebben sommige wezentjes zich goed verstopt, waardoor je puzzels moet oplossen of gevaarlijk terrein moet overwinnen om dat ene mooie kiekje te schieten.

Je kunt de trailer hieronder bekijken. Beasts of Maravilla Island heeft nog geen releasedatum gekregen en het is onbekend of de game ook naar de PlayStation 5 komt.