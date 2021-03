Ghost of Tsushima is een kritisch en commercieel succes voor Sony en het blijkt nu ook dat de game door erg veel spelers is uitgespeeld. Sterker nog, het behoort tot de top wat betreft meest uitgespeelde openwereldgames, wat Ungeek heeft uitgezocht aan de hand van Trophies.

In veel games krijg je een Trophy als je de verhaallijn hebt uitgespeeld en in Ghost of Tsushima betreft het de ‘Mono No Aware’ Trophy. Deze Trophy heeft een ‘completion rate’ onder alle spelers van de game van maar liefst 50.2%, wat betekent dat meer dan de helft van de spelers de game heeft uitgespeeld.

Dat is indrukwekkend, omdat dit percentage gemiddeld genomen rond de 30 tot 40% schommelt en omdat dit soort games over het algemeen erg groot zijn. Daarmee is het een vrij unieke prestatie voor zo’n titel. Opvallend genoeg is een andere titel met eveneens een zeer hoge ‘completion rate’ ook een titel van Sony, dat is Marvel’s Spider-Man, die zit zelfs op 50.8%.

Hieronder een overzichtje om het in perspectief te plaatsen:

Marvel’s Spider-Man – 50.8%

Assassin’s Creed Origins – 38.2%

Far Cry 5 – 36.7%

Days Gone – 34.7%

Horizon Zero Dawn – 34.1%

Assassin’s Creed Odyssey – 30%

The Witcher 3 – 29.8%

Death Stranding – 28.6%

Red Dead Redemption II – 28.2%

Watch Dogs 2 – 24.9%

Assassin’s Creed Valhalla – 19.8%

Heb jij Ghost of Tsushima gespeeld en heb je de eerder aangehaalde Trophy ook weten te behalen?