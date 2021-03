Vorig jaar oktober kwam The Signifier uit voor pc en het was de bedoeling dat de game ook zou verschijnen voor de PlayStation 4. Dat gaat ook zeker gebeuren, maar dan wel als ‘Director’s Cut’. Tevens zal deze game ook voor de PS5 verschijnen.

De pc-versie van The Signifier wist redelijk te scoren. Wellicht waren uitgever Raw Fury en ontwikkelaar Playmestudio van mening dat dit beter kon en daarom hebben ze nu dus de Director’s Cut van de game aangekondigd. De aangepaste versie van de psychologische thriller bevat onder andere verbeterde graphics en animaties, alsmede meer dialogen en meer eindes. Er is ook een nieuwe moeilijkheidsgraad aanwezig, waarmee je meer van het verhaal kunt genieten doordat de gameplay onderdelen gemakkelijker zijn gemaakt.

De game zal ook op de PlayStation 5 verschijnen. Deze versie kan je spelen in 4K met 60 frames per seconde of in 1080p waarbij de framerate verhoogd wordt naar 100+ fps. Zoals je gewend bent van de current-gen console van Sony, zullen de laadtijden flink verminderd zijn ten opzichte van de PlayStation 4-versie.

Buiten de aankondiging van The Signifier: Director’s Cut is er ook een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.