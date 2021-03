The Crew 2 is al geruime tijd verkrijgbaar en Ubisoft biedt ook deze game uitgebreide ondersteuning. Dat zijn ze vorig jaar begonnen met de toevoeging van Motorflix, wat een verhaalgedreven nieuwe campagne is wat je nieuwe activiteiten, auto’s en meer oplevert.

Motorflix is over meerdere seizoenen verdeeld en morgen gaat het hoofdstuk The Agency van start. In dit hoofdstuk stap je in de rol van een geheim agent en die zal op de weg allerlei beproevingen tegenkomen. Het nieuwe seizoen begint met Episode 1: The Agency en om alvast in de sfeer te komen heeft Ubisoft een trailer uitgebracht.

Meer over The Crew 2 lees je in onze review.