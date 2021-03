Dragon Ball Z heeft in de afgelopen jaren een aantal toffe games gehad, waaronder de uitgebreide fighter Dragon Ball FighterZ en Dragon Ball Z: Kakarot. Het was dan ook wachten op Bandai Namco tot tenminste één van die games naar de nieuwe consoles zou komen.

Dat lijkt nu ook het geval te zijn. Voor Dragon Ball Z: Kakarot, FighterZ en Xenoverse 2 zijn stuk voor stuk nieuwe uitbreidingen onderweg en voor iedere game is een trailer in elkaar gezet. Als we echter het einde van iedere trailer bekijken, zien we dat alleen de Xbox Series X|S consoles zijn genoemd als platforms waar de games voor gaan verschijnen.

Er is dus niks te bekennen over een eventuele PlayStation 5 versie van deze games. Het zou hier natuurlijk om een foutje van Bandai Namco kunnen gaan. Het is echter niet geheel uitgesloten dat men de PlayStation 5 overslaat, want onlangs kreeg bijvoorbeeld Overwatch verbeteringen voor de Xbox Series X|S daar waar de PlayStation 5 opvallend genoeg achter is gebleven.