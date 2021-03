Iedere bezitter van een PlayStation 5 kan gratis aan de slag met Astro’s Playroom, een korte doch erg charmante platformer die bol staat van talloze referenties naar de geschiedenis van PlayStation en zijn games.

Liefhebbers van de soundtrack mogen nu extra blij zijn, want alle nummers uit de game Astro’s Playroom zijn vanaf nu te beluisteren op verschillende platforms zoals Spotify, Apple Music en Deezer. Componist Kenneth C.M. Young gaat tevens op het PlayStation Blog uitgebreid in op hoe het nummer ‘GPU Jungle’ tot stand is gekomen.

