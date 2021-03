In first-person shooters is het veelal zo dat je je geweer moet herladen om te kunnen blijven schieten. Maar wat nu als je maar één arm hebt? Deze situatie schotelt Severed Steel je voor, die je deze zomer kan spelen op de PlayStation 4.

Matt Larrabee van Greylock Studio wilde een FPS maken met een originele twist en kwam op het idee van een heldin met één arm. Hierdoor is laden van een geweer niet mogelijk als je middenin het gevecht zit. Dit wordt opgelost door je de mogelijkheid te geven om wapens van je vijanden af te pakken.

De hoofdrolspeelster is erg atletisch aangelegd en kan verschillende acrobatische trucjes uithalen, waaronder ‘wall running’ en salto’s. Als je van deze bewegingen gebruikmaakt, zullen je vijanden nooit raak schieten. Om je meer precisie te geven heb je ook ‘bullet time’ tot je beschikking.

Dit alles speelt zich af in een ‘voxel’ wereld waar veel in kapot geschoten kan worden. In combinatie met de actie moet dit gaan zorgen voor een spectaculair geheel. Om je een idee te geven hoe dit eruitziet is er een trailer in het leven geroepen, die je hieronder kunt bekijken.