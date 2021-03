Er zijn al ontzettend veel geruchten opgedoken omtrent een nieuwe Silent Hill-game, maar er is nog steeds niets officieel bekendgemaakt. Naar aanleiding van een interview van Al Hub is er mogelijk weer nieuwe informatie verschenen over een eventuele nieuwe titel in de bekende horror-reeks.

Niemand minder dan Keiichiro Toyama – de bedenker van Silent Hill – liet in het eerder genoemde interview weten dat hij een samenwerking aan was gegaan met een bekende Japanse producent. Toyama is sinds kort een eigen studio begonnen met de naam: Bokeh Game Studio. Tevens maakte Toyama bekend dat de eerste game van deze ontwikkelaar een actie/horror-titel zal worden, die vorige maand al werd geteast.

Nu wordt gedacht dat Konami de Japanse producent is waar in het interview met Al Hub over gesproken wordt. Als dit zo is, dan kan het haast niet anders zijn dan dat Bokeh Game Studio – met de bedenker van Silent Hill aan het hoofd – bezig is met een nieuwe Silent Hill-game. Als dit zo zou zijn, dan is het spel in ieder geval in goede handen. Een andere optie zou zijn dat Bokeh Game Studio samenwerkt met Bloober Team en Akira Yamaoka.