Eind deze maand verschijnt de sprookjesachtige game Balan Wonderworld op de markt, maar na de release van de demo in de PlayStation Store eerder dit jaar, hebben een groot aantal gamers de game al even kunnen uitproberen. En dat betekent soms lovende woorden, maar ook kritieken. Wat de ontwikkelaars er daarna mee doen is natuurlijk een andere vraag.

Gelukkig legde producer Noriyoshi Fujimoto maar al te graag uit wat er nog te gebeuren staat voordat de game uitkomt en dat is onder andere de aanpak van de kritieken die voortkwamen uit het spelen van de demo. Zo zal het bewegen veel soepeler gaan, zowel van je personage als dat van de camera en de moeilijkheidsgraad wordt wat meer in balans gebracht. Deze aanpassingen zullen allemaal verwerkt zitten in de day one patch die net voor de release op 26 maart verschijnt.

Als je benieuwd bent naar de game, check dan zeker onze preview of probeer zelf de demo uit via de PlayStation Store. Download de PS4-versie hier en de PS5-versie hier.