Hoewel het hoogtepunt van Fall Guys wel zo’n beetje voorbij is, zijn er nog meer dan voldoende spelers die zich dagelijks aan de strijd om de felbegeerde kroon wagen. De initiële populariteit had het te danken aan de “gratis” release via PlayStation Plus, maar het blijft door middel van frequente updates interessant.

Net een half jaar na de officiële release, zijn we alweer bijna aanbeland bij seizoen vier. Deze gaat volgende week, op 22 maart, van start. Dit kondigde ontwikkelaar Mediatonic aan via Twitter. Vorige week plaagden zij ons al via social media door beelden van de nieuwe baan Skyline Stumble te tonen en ook de nieuwste trailer zit weer vol sfeer en een grappige knipoog naar een andere, zeer populaire game op het moment. Check hem hieronder!