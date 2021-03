Als volleerde horrorfans blijven we altijd een oogje houden op de PlayStation Store, op zoek naar de ruwe diamanten en verborgen indie pareltjes die het genre rijk is. In het derde kwartaal van dit jaar kunnen we daar Chasing Static verwachten, een titel die zowaar tracht om horror met PS1-vibes op ons scherm te toveren.

Ontwikkelaar Headware Games – en dan vooral oprichter Nathan Hamley – laat optekenen dat de game als hommage bedoeld is voor de horrortoppers die destijds op de allereerste PlayStation furore maakten. Dit betekent dan ook dat Chasing Static bewust geen state-of-the-art ervaring wil zijn. Oldschool is een meer dan gepaste term.

De onderstaande trailer ademt alvast een onheilspellend sfeertje uit. De game zal zowel voor de PS4 als de PS5 verschijnen.