In 2019 verscheen DARQ op pc, een atmosferische 2D-puzzelgame met horrorelementen. In DARQ kroop je in de huid van een jonge dromer, die zich bewust wordt van het feit dat hij aan het dromen is. Terwijl hij verwoed probeert te ontwaken, verandert de wereld rond hem echter in een gruwelijke nachtmerrie.

De game werd toen best positief onthaald en verscheen later ook op de PlayStation 4. Een hele tijd – en twee gratis uitbreidingen – later bereidt Unfold Games zich voor om de game heruit te geven, dit keer als ‘complete editie’ voor de nieuwe generatie consoles. Dit gebeurt al snel; op 25 maart, om precies te zijn.

Wie de PS4-versie reeds in zijn bezit heeft, kan zijn exemplaar gratis upgraden naar de PS5-editie. Wie de titel nog niet heeft of kent, kan in het onderstaande (ultrakorte) trailertje een glimp opvangen van wat een uiterst sfeervolle ervaring lijkt te zijn. Wij zijn alvast geïntrigeerd… En jullie?