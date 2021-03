De ontwikkelaar HB Studios maakt al een aantal jaren golfgames en 2K Games stapte daar vorig jaar in met PGA Tour 2K21. De samenwerking tussen de partijen lijkt erg goed te bevallen, want 2K Games heeft de ontwikkelaar overgenomen, zo laat het bedrijf via persbericht vandaag weten. De overname is door beide partijen bevestigd en de verwachting is dat alles nog voor het einde van dit kwartaal definitief rond is. Wat het overnamebedrag is, is niet prijsgegeven.

Dat is niet het enige nieuws, want tegelijkertijd maakt 2K Games bekend dat ze een samenwerking met Tiger Woods aan zijn gegaan voor een lange periode. Met 15 overwinningen in grote kampioenschappen en 82 PGA Tour overwinningen is Tiger Woods natuurlijk een levende legende. Eerder maakte EA Games al golfgames met zijn naam eraan gelinkt en 2K Games volgt nu datzelfde pad waarmee ze eigenlijk de gehele PGA Tour franchise nu zelf in huis hebben gehaald.

Door deze samenwerking met Tiger Woods kan zijn beeld gebruikt worden in de PGA Tour franchise, alsook andere golfgames van 2K. Woods zal ook een actieve rol gaan spelen in de ontwikkeling van de nieuwe games, dit als consultant en executive director. Hieronder wat David Ismailer, president van 2K, te zeggen heeft over de samenwerking met Woods, alsook wat Tiger Woods zelf te vertellen heeft: