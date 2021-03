Reflectie | Sony verliest zijn momentum: De PlayStation 5 heeft een, op z’n zachtst gezegd, opvallende launch gehad. De maanden voordat de console op de markt verscheen was de berichtgeving van Sony minimaal, waardoor er veel onduidelijkheid heerste over wat de console nou precies kon of toeliet. Denk bijvoorbeeld aan backwards compatibility, een custom RDNA chip die wel of geen tweede generatie zou zijn, lange onduidelijkheid over wat precies de launch line-up zou zijn, en ga zo maar door. Pas toen de console in de winkels lag wist je waar je aan toe was en dat is een rommelige bedoeling kunnen we wel zeggen. Nu, vijf maanden na launch, zitten we in dezelfde soort situatie. Sony is nou niet heel luidkeels en als consument is het maar een beetje afwachten op wat er komen zal. Studio’s die gesloten worden, bepaalde features die opgeheven worden (Communities, PS Stores op oudere platformen), een karig aanbod van games…. Natuurlijk snappen wij de barre omstandigheden wel, maar Sony zingt enkel hard als ze iets hebben. Aan de andere kant zie je een Microsoft keihard aan de weg timmeren, en hoewel het niet perfect is, de goodwill is overduidelijk merkbaar. Is Sony zijn momentum nu kwijt en daarmee ook deels de goodwill die ze tijdens de launch wel mee hadden? Johnny? Nando?

Johnny

De communicatie laat zeker te wensen over, dat valt echt niet te ontkennen. Toen de Xbox One de bal zo verschrikkelijk hard liet vallen, speelde Sony daar slim op in. Daar is nu absoluut geen sprake meer van. Zoals je zegt doet Microsoft enorm zijn best en ze zijn daar ook erg vocaal over. Sony blijft stil en werkt wellicht achter de schermen aan geweldige dingen, maar dat weten we niet. Vroeger zou ik hebben gezegd dat het simpelweg een cultuurverschil is tussen Amerikanen en Japanners, maar Sony is erg veranderd en zo Japans als voorheen is het bedrijf nu ook niet meer. Welke tactiek beter is, valt nog te bezien, maar het momentum zijn ze in ieder geval kwijt.

Het geklaag over te weinig games vlak na de lancering van een nieuwe console, is standaard en geldt voor praktisch elke generatie. Wat ik opvallender vind, is dat we na een lange droogte dan in april, mei en juni ineens ‘bedolven’ worden. Guilty Gear Strive, Returnal, Deathloop, Final Fantasy VII Remake Intergrade en Ratchet & Clank: Rift Apart zitten vrij dicht op elkaar met dan in augustus nog Kena: Bridge of Spirits. Natuurlijk zit de pandemie in de weg, maar als ik kijk naar de problemen die ik zelf met de PlayStation 5 heb ervaren, kan ik niet anders concluderen dat het beter was geweest de console later uit te brengen. De line-up had verspreid kunnen worden en wellicht dat mensen dan ook minder geïrriteerd zouden zijn over features die opgeheven worden. Al met al is het een rommeltje waar geen vaart in zit.

Nando

Voor zover ik naar de industrie kijk, zijn er altijd pieken en dalen als het gaat om groot nieuws en aankondigingen. Microsoft is op dit moment heel hard aan het roepen en ze introduceren ook veel waardevolle features voor de Xbox Series X|S. Dat kan ik nu niet van Sony zeggen. Mijn gedachte daarbij is dat Sony misschien wel enigszins verrast is door de tikken die ze hebben moeten incasseren; productieproblemen, scalpers, issues met de launch van de PS5, het verliezen van Bethesda als third party ontwikkelaar/uitgever. Er is veel gaande op dit moment en mijn vermoeden is dat Sony met toch iets teveel arrogantie de negende generatie consoles is gestart.

En daarom is het nu oorverdovend stil. Sony moet hergroeperen om zaken op orde te stellen. Juni komt eraan en dus een (digitale) E3, waar ze ongetwijfeld weer een showcase zullen houden. Het is ook belangrijk om niet te vergeten dat het eerste jaar van een consolelaunch (bijna) altijd een overgangsjaar is en ik denk dat Sony en Microsoft op dit moment heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Er is echter absoluut werk aan de winkel voor Sony, we zijn hongerig naar de games die nog moeten komen, features die op dit moment in ontwikkeling zijn. Dit soort zaken kosten tijd, maar iets meer vocaliteit vanuit het Japanse bedrijf zou absoluut gewenst zijn, al is het alleen maar om ons af te leiden van Microsofts stortvloed aan nieuwtjes.

Chris

Ik ben het deels eens met Nando wat betreft Sony. Voor de launch van de PS5 was Sony heel vaak te stil en dat maakte de gamers erg hongerig naar elk soort nieuws. Hoewel dat niet een hele nette manier van hypen is, werkt het wel en de vraag naar een PlayStation 5 console blijft immens groot. Na de launch is het momentum verdwenen en Sony is nu eigenlijk op precies dezelfde manier ‘hypes’ aan het creëren. Het punt is alleen, de console is er inmiddels al en er zijn genoeg problemen – zoals Nando benoemt – waar Sony mee te kampen heeft. Je kan niet zomaar hier en daar een screenshot publiceren van je nieuwe VR controllers of de Ratchet game. Gamers willen nu de volle taart zien en ook meteen weten wanneer die taart komt, maar tegelijkertijd ook duidelijkheid hebben wanneer de consoletekorten worden opgelost. Dit zorgt er nu voor dat je een uiterst stille periode hebt, met een grote piek in juni, waarna je weer met je duimen mag draaien in de hoop dat de volgende Triple-A game van Sony niet weer uitgesteld wordt. Sony deed arrogant met de PS5 launch, wat op zich een beetje mocht gezien hun status en wat zij bereikt hadden met de PS4. Maar nu gaan we toch echt richting misplaatste arrogantie omdat er nu bij Sony maar weinig boeiends gebeurt.