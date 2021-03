Na de Dishonored-games en Prey is Arkane Lyon met een nieuwe titel aan de slag gegaan: Deathloop. Game Informer heeft een nieuwe video ontvangen van de Franse ontwikkelaar, waarin een aantal wapens die je kunt gebruiken in de game worden getoond.

In Deathloop zullen er verschillende mogelijkheden zijn om je tegenstanders uit te schakelen en natuurlijk horen daar ook wapens bij. Welke het beste bij jou passen, hangt van je speelstijl af. Wil je je vijanden ongezien van het leven beroven? Dan is de PT-6 ‘Spiker’ bijvoorbeeld iets voor jou. Wil je liever van een afstand iemand omleggen? Dan is ‘The Rapier’ een ideaal wapen.

De eerder genoemde wapens en meer komen voorbij in de onderstaande video.