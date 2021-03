Observer: System Redux komt aankomende juni naar de PlayStation 4. Gematsu was scherp door op te merken dat er pre-orders beschikbaar waren voor een fysieke versie van Observer: System Redux op een inmiddels verwijderde pagina van een Japanse webshop.

De game moet op 10 juni uitkomen en er is vanaf dat moment dus ook een fysieke versie beschikbaar voor zowel de PlayStation 4 als 5. Observer: System Redux is al eerder uitgekomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S consoles, en is een psychologische horrortitel met ‘onze’ Rutger Hauer in één van de rollen.

Opvallend in dit verhaal is de PS4-versie, omdat de game van oorsprong al een PS4-game is die onder de noemer ‘System Redux’ de overstap maakte naar de PS5. De nieuwe toevoegingen en content zullen blijkbaar ook weer beschikbaar worden voor de PS4 zodra deze editie uitkomt.