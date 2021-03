Vanaf vandaag kun je aan de slag met de laatste uitbreiding van The Outer Worlds – ‘Murder on Eridanos‘ – maar dat is niet het enige waar ontwikkelaar Obsidian Entertainment aan heeft zitten sleutelen.

Als onderdeel van patch 1.0.7 is het namelijk mogelijk om de game op de PlayStation 5 met een framerate van 60 frames per seconde te spelen, aldus Twitter gebruiker Klobrille. Er zijn verder geen patch notes gedeeld, dus het is op dit moment onduidelijk wat de update verder heeft verbeterd en aangepakt.

The Outer Worlds is waarschijnlijk de laatste game die Obsidian Entertainment voor de PlayStation heeft gemaakt, gezien de Amerikaanse studio in 2018 door Microsoft is overgenomen.