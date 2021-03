Er zijn genoeg partygames te vinden voor de PlayStation 4, waarvan de meeste niet bepaald bijzonder zijn. What the Dub?! is ook een partygame, maar biedt een origineel concept dat nog niet eerder te zien is geweest op de console van Sony. Deze titel zal vanaf 8 april te vinden zijn in de PlayStation Store.

What the Dub?! is een game voor maximum twaalf spelers, waarin het de bedoeling is om oude filmclips te voorzien van nieuwe tekst. Het is dus zaak om de meest hilarische teksten te maken, waardoor het desbetreffende fragment een compleet andere lading krijgt. Degene die de leukste teksten maakt, is de winnaar.

Hoe dit precies in elkaar steekt, kan je zien in de aankondigingstrailer van What the Dub?!, die je hieronder kunt checken.