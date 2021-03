Tijdens de Game Awards van 2019 werd een spirituele opvolger van Baldur’s Gate: Dark Alliance aangekondigd onder de naam “Dark Alliance”. Net zoals eerdere delen in de Baldur’s Gate-franchise, speelt ook Dark Alliance zich af in het Dungeons & Dragons universum en de game zal je heel wat chaotische hack-and-slash gameplay voorschotelen. De eerste gameplay trailer lijkt dat alvast te bevestigen.

Jeff Hattem van Tuque Games plaatste een uitgebreid bericht op de PlayStation blog, waar hij een hoop info over de game geeft. In Dark Alliance stap je in de schoenen van één van vier iconische D&D-personages: Drizzt, Cattie-brie, Bruenor of Wulfgar. Zij moeten op zoek naar de “Crystal Shard”, een krachtig reliek, maar deze queeste wordt uiteraard bemoeilijkt door de aanwezigheid van hordes aan monsters.

Dark Alliance speel je beter samen met vrienden en zal bovendien een hoge replaywaarde hebben. Alle personages hebben namelijk een uitgebreide lijst aan vaardigheden, dus je zal wel even bezig zijn als je alles wil ontdekken wat de game je te bieden heeft. De trailer geeft alvast een mooi voorsmaakje van enkele van die vaardigheden en door de harde tonen van Ozzy Osbourne op de achtergrond, hebben wij alvast zin om al die monsters ‘straight to hell’ te sturen.