De PlayStation 5 is al dik vier maanden oud en voor je het weet, viert de console zijn eerste verjaardag. PlayStation Japan laat in een video zien welke games er in het eerste jaar van de PS5 zijn uitgekomen en welke er nog op stapel staan.

Op de current-gen console van Sony is het qua grote titels nog wat dun bezaaid, maar daar komt snel verandering in. De video laat zien dat er een aantal ‘blockbusters’ op de planning staan voor het eerste levensjaar van de console. Zo zal je in 2021 onder andere Returnal, Resident Evil 8: Village en Ratchet & Clank: Rift Apart kunnen spelen.

Welke games er nog meer in het eerste levensjaar van de PS5 uitkomen, kan je hieronder bekijken.