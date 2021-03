Binnenkort verschijnt de remake van Prince of Persia: The Sands of Time nadat het meermaals werd uitgesteld. Deze klassieker is opgepoetst voor de vorige en huidige generatie consoles en hier horen tegenwoordig ook Trophies bij. Het origineel kende geen Trophies, maar die zijn in de remake wel aanwezig en het lijkt niet echt een lastige platinum te zijn.

De Trophies die je kan verzamelen staan hieronder allemaal op een rijtje en het spreekt allemaal voor zich. Let wel op dat sommige Trophies spoilers bevatten in de omschrijving. Dit is dan vooral van toepassing op spelers die het origineel niet gespeeld hebben en het verhaal dus (nog) niet kennen.

Platinum

Earn them all!

-Earn every trophy.

Goud

One Hard Decision

-Defeat your father.

The Elevator

-Survive the elevator fight.

The Big Fight

-Kill the vizier.

There is always time for a drink

-Drink while in a combat.

Crowd control

-Stun 4 enemies at the same time.

Sand the fight down

-Defeat 15 enemies in a row without taking damage.

No respect

-Drink while a frozen enemy is slowly falling down.

Zilver

Full Circle

-Activate palace defense system.

Prince of Light

-Solve the Hall of Learning puzzle.

Good time

-Share a night of love with Farah.

Flying circus

-Vault over 2 different enemies while in slow-motion.

Scapegoat

-Freeze the same enemy 5 times.

Hidden doors

-Find the secret level.

Megafreeze

-Execute a megafreeze during combat.

Brons

Sand Bearer

-Obtain the Dagger of Time.

Visionary

-See your first vision.

Sword of Strength

-Obtain the first sword.

Ultimate Sword

-Obtain the final sword.

I might need those

-Collect a sand cloud.

Water is life

-Find a secret fountain.

Any water is good water

-Drink water from a waterfall.

It never happened…

-Rewind first time.

…I swear

-Rewind 25 times.

Smoldering gaze

-Stare at Farah very closely.