De populaire shooter Hell Let Loose laat pc gamers al sinds 2019 genieten van een episch oorlogsspektakel. Deze shooter, die je in de laarzen van een soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatst, is momenteel in early access op Steam, maar zal in de loop van dit jaar ook naar de PS5 komen. Dit heeft uitgever Team17 bekendgemaakt in een recent verslag.

Hell Let Loose schotelt je epische 50v50 gevechten voor, die uiteraard gebaseerd zijn op echte veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Teamwork en communicatie zijn cruciaal om je squad te doen zegevieren op het slagveld. Een precieze releasedatum is momenteel nog niet bekend, maar we houden jullie op de hoogte. Hieronder kan je alvast een trailer van de game bekijken.