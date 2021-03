De naam Jade Raymond is een bekende in de industrie en dat onder andere vanwege het feit dat zij aan de wieg stond van de Assassin’s Creed franchise. Inmiddels is Raymond al jaren niet meer werkzaam bij Ubisoft. In 2015 stapte ze namelijk over naar EA Motive en in 2019 is ze bij Google aan de slag gegaan met Stadia. Gezien Google daar min of meer de stekker uit heeft getrokken, is Raymond op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en dat is Haven geworden.

Haven is een onafhankelijke studio, gevestigd in Montréal, waar ze met verschillende ontwikkelaars samen gaat werken aan een nieuw project. Nu is dat op zich allemaal niet zo bijzonder, maar interessant aan deze aankondiging is dat Sony hierbij betrokken is. Sony is op de achtergrond een belangrijke partner voor Haven in de zin van algemene en financiële ondersteuning. Kortom, het is een onafhankelijke studio, maar Sony heeft er wel directe lijntjes mee, wat het tot een second-party maakt.

De studio is pas net gevestigd, maar er wordt al aan een onaangekondigde IP gewerkt. Op dit moment kan men daar nog niets over delen en dat zal naar verwachting ook nog wel even duren.