Tijdens de Square Enix showcase heeft de uitgever het nieuwe deel in de Life is Strange serie uit de doeken gedaan, dit nadat er eerder al teasers gedeeld werden. Deze game zal op 10 september uitkomen en ditmaal als een totaalpakket. Het betreft nog steeds een episodische game, maar als je het geheel wil ‘bingen’ dan is dat mogelijk.

Life is Strange: True Colors krijgt drie edities, zo zal er naast een gewone uitgave ook een Deluxe Edition en een Ultimate Edition uitkomen. Wat de inhoud van die edities precies is, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel kunnen we melden dat de Remastered Collection van Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm bij de Ultimate Edition inbegrepen zit.

Dan wat betreft True Colors inhoudelijk. De game draait om Alex Chen die op uitnodiging van haar broer – die ze 8 jaar niet gezien heeft – afreist naar het plaatsje Haven Springs. Een klein pittoresk dorpje in de bergen ergens in de Verenigde Staten. Wat een fijn weerzien moet zijn loopt al snel uit op een onverwachte situatie.

Haar broer Gabe komt te overlijden en hoewel het aanvankelijk op een ongeluk lijkt, blijkt er toch iets meer schuil te gaan achter zijn dood. Dit motiveert Alex om op onderzoek uit te gaan en daardoor ontmoet ze allerlei mensen in het kleine plaatsje. Hierbij gebruikt Alex haar bovennatuurlijke kracht en in deze game is dat het kunnen voelen van emoties.

Nu is dat voor elk mens te voelen, maar Alex kan dat naar een hoger niveau tillen. Op het moment dat mensen verdrietig, boos of wat dan ook zijn, dan kan zij zich focussen om te begrijpen waar die emotie vandaan komt. Dat komt echter met een gevaar, want als het te heftig is zal het ook een effect op haar hebben.

Hoe dat in de gameplay precies uitpakt is nog een beetje afwachten, hoewel de onderstaande trailer alvast een indicatie geeft. Life is Strange: True Colors verschijnt dus in september later dit jaar en wordt gemaakt door Deck Nine Studios.