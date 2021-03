Square Enix heeft vanavond tijdens hun showcase naast Life is Strange: True Colors ook een remastered collectie aangekondigd voor twee eerdere titels in de franchise. De Life is Strange Remastered Collection bestaat uit de eerste Life is Strange samen met Life is Strange: Before the Storm. Het officiële tweede deel is dus niet bij deze collectie inbegrepen.

De collectie verschijnt later dit jaar en doet zich onderscheiden van het origineel door betere graphics en geoptimaliseerde animaties. Veel meer details hebben we op dit moment nog niet, ook is de releasedatum nog niet definitief. Wel kunnen we melden dat deze collectie bij de Ultimate Edition van Life is Strange: True Colors inbegrepen zit.