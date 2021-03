De eerstvolgende grote PlayStation 5 exclusieve release is de nieuwe titel van Housemarque: Returnal. Nu de release, die voor eind april gepland staat, gestaag dichterbij komt, krijgen we met enige regelmaat meer van de game te zien. Ditmaal via een Story Trailer, die in het verhaal van de game duikt.

Over het verhaal is nog niet heel veel bekend, maar met deze trailer kom je er wat meer over te weten. Hetgeen waar het allemaal mee begint is met Selene die tegen opdracht in naar de planeet Atropos gaat om een ‘White Shadow’ signaal te volgen, dat ergens vanaf deze planeet verzonden werd.

Terwijl ze onderweg is komt ze de overblijfselen van een oeroude alien beschaving tegen en hoewel het lijkt alsof ze alleen is, blijkt al snel dat Selene het op moet nemen tegen allerlei gevaarlijke creaturen. Ook bezoekt ze het mysterieuze huis dat plots opdoemt en dit alles vormt samen het avontuur dat Returnal heet. Check de nieuwe beelden hieronder.