Zo aan het einde van de week hebben we zoals gebruikelijk weer een overzicht voor je van alle nieuwe games die in de PlayStation Store zijn verschenen. Het zijn er niet bijzonder veel deze week, maar wel zijn er wat nieuwe bundels uitgekomen van games die al langer verkrijgbaar zijn. Verder zien we voornamelijk PlayStation 4 games in het overzicht.

PS4/PS5 Games

Assassin’s Creed: Valhalla + Immortals: Fenyx Rising Bundle – €129,99

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition-bundel – €99,99

Rainbow Six Siege Operator Edition – €69,99

Rainbow Six Siege Ultimate Edition – €89,99

In rays of the Light – €17,99

Sumatra: Fate of Yandi PS4 & PS5 – €5,99

PS4 Games

Signs of the Sojourner – €19,99

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure – €19,99

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – €19,99

Mundaun – €16,99

Glaive: Brick Breaker – €9,99

Castle of no Escape 2 – €4,99

Root Film – €39,99

R.B.I. Baseball 21 – €24,99

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – €49,99

Synergia – €14,99

Explosionade DX – €5,99

Monster Blast – €6,99

Garden Bundle – €44,99

Downloadbare content

DOOM Eternal