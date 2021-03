Ubisoft heeft het gratis ‘Godly Reward’ pakket voor Assassin’s Creed: Valhalla uitgebracht. Dat heeft het bedrijf vandaag op Twitter laten weten. Het ‘hoogtepunt’ van het pakket is Altair’s Outfit, waarmee je Eivor kan aankleden als het hoofdpersonage uit de eerste Assassin’s Creed. Verder zijn alle beloningen uit Valhalla’s Yule Festival inbegrepen, zodat je nu alsnog de Modraniht bepantsering kunt claimen, mocht je dat gemist hebben.

