Call of Duty: Warzone is onlangs z’n tweede levensjaar ingegaan en terugkijkend op het eerste jaar mag gesteld worden dat er de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden. De trein is gaan rijden, de metro ging open, het dak van het stadion ging eraf. Ook de raketsilo’s zijn recent geopend en zo is de map door de tijd heen redelijk veranderd.

Nu Warzone geïntegreerd is in Call of Duty: Black Ops Cold War, slaat men een net wat andere richting in. Dit qua verhaal en ervaring. Zo zijn bijvoorbeeld de bekende Zombies nu aan de Battle Royale game toegevoegd en dat zou een opmaat naar meer destructieve gevolgen moeten zijn.

Wat de toekomst brengt is nog altijd onduidelijk, maar men heeft grootse plannen. Dit zegt Brandon Snow, Chief Revenue Officer bij Activision, in gesprek met Inverse. Zo mogen we de nodige activiteiten en toevoegingen verwachten op de ‘Call of Duty manier’ en dit in thema van onder andere Black Ops Cold War.

“In the upcoming seasons, you’re going to see some really cool new stuff that Warzone has never done before. It’ll be really exciting and done in a Call of Duty way.

We don’t look at Fornite as a competitor. We’re really focused on making Warzone be the best it can be. Only Warzone could do the zombies the way we do them. Only Warzone could do things that we have planned in upcoming seasons. Call of Duty: Cold War’s identity and ‘80s theme offer tons of opportunities for innovative content.”