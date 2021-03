Liefhebbers van stealth-games kunnen volgende week met een nieuwe titel aan de slag: El Hijo: A Wild West Tale. Je speelt alleen niet als een spion, getrainde huurmoordenaar of een ander stoer personage, maar als een kind die zijn moeder probeert te vinden.

Aangezien je nog een klein knaapje bent, beschik je niet over genoeg kracht om eventuele vijanden uit te schakelen. Het enige wat je kunt gebruiken is bepaalde voorwerpen in de omgeving, zoals steentjes om je tegenstanders af te leiden. Voor de rest is het zaak om zo min mogelijk op te vallen, zodat je niet wordt opgemerkt.

El Hijo: A Wild West Tale zal op 25 maart te vinden zijn in de PlayStation Store en hieronder kan je de ‘console release’-trailer van het spel bekijken.