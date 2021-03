In samenwerking met Sony PlayStation hebben we vandaag een mooie prijsvraag omtrent NioH 2! We mogen namelijk een exemplaar van de game weggeven inclusief downloadbare content. Dat is echter niet alles, want ook doen we er nog goodies bij. Het gaat dan om een vette hoodie van de game en een notitieblok!

Een mooi pakket dus om goed kennis met NioH 2 te maken en om hier kans op te maken zul je de onderstaande twee vragen moeten beantwoorden.

Vraag 1: Wat zijn Yokai in NioH precies?

Vraag 2: Wat zijn Soul Cores?

Wist je trouwens dat je NioH 2 gratis kunt upgraden naar de PS5-versie? We geven de PS4-versie weg, dus je kunt op beide platformen met deze zeer gewaardeerde titel aan de slag! Weet jij de antwoorden en zie jij dit NioH 2 pakket wel zitten? Stuur je antwoorden dan in en volg daarbij de onderstaande stappen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'NioH 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 27 maart 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.