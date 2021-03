Je kan het zo gek nog niet bedenken, of er is wel een game van gemaakt of in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan Roadside Assistance Simulator, die over een aantal jaar moet verschijnen.

Droom je er echter van om je tuin te renoveren, dan is de Garden uitbreiding voor de game House Flipper mogelijk iets voor jou. In deze bijzondere titel moet je namelijk je afgetakelde tuin omtoveren naar een waar kunstwerk. Hiervoor kun je verschillende gereedschappen gebruiken zoals een grasmaaier om de boel netjes te houden en een tuinslang om je nieuwe plantjes water te geven.

Je moet er maar van houden, maar er is ongetwijfeld iemand die plezier uit deze game kan halen. Je kunt de trailer voor House Flipper: Garden hieronder bekijken.