De komst van de DualSense controller zorgt voor meer interesse naar haptische feedback en de onderliggende technologie. Dit laat Jared Smith – interim CEO bij Immersion Corporation – weten in een gesprek met investeerders.

‘Haptic is quickly emerging as one of the most innovative technologies for improved user experiences and consumer products and content, as embodied in the Sony PlayStation 5 DualSense controller, which delivers the next level gaming experience.’

Haptische feedback is volgens Smith een innovatieve technologie met veel potentie om te groeien en de goede ontvangst van de DualSense controller, heeft voor een verhoogde interesse gezorgd in zowel de industrie als bij andere klanten van Immersion Corp.

‘The positive market reception of the DualSense controller has catalyzed increased market interest in haptics, which we’re seeing across the industry, as well as in our customer and partner engagements.’

Smith is verder in zijn nopjes wat betreft de samenwerking met Sony, hij is erg blij met hoe het gaat en voorziet tevens dat de DualSense controller het in de aankomende jaren erg goed gaat doen bij consumenten. Dit om bijvoorbeeld versleten controllers te vervangen of om multiplayer sessies op de bank mogelijk te maken.

‘We’re thrilled with the successful launch of the Sony PlayStation 5 and its transformational DualSense controllers. As previously shared Sony Interactive Entertainment is an emergent licensee and the PlayStation 5 DualSense controllers utilize our technology, merging collective royalty from each controller and we expect more than one controller will ship for console overtime to support multiplayer gaming and to replace worn-out controllers.’

Leuk detail: Immersion Corporation sleepte in 2002 zowel Microsoft als Sony voor de rechter wegens inbreuk op patenten van Immersion. Microsoft schikte uiteindelijk met Immersion en kocht zelfs aandelen van het bedrijf. Sony bleef echter hun standpunt verdedigen en verloor de rechtszaak, en uiteindelijk was dit de reden waarom de SIXAXIS controller van de PlayStation 3 in eerste instantie geen rumble had.